Detroit Pistons: stagione NBA finita per Ausar Thompson e Isaiah Stewart

Piove sul bagnato in casa Detroit Pistons. Oltre ad una stagione completamente da dimenticare, che li vede occupare il penultimo posto della Eastern Conference con il record di 12-57, si aggiungono infatti anche gli infortuni a due titolari che secondo quanto annunciato dalla stessa franchigia del Michigan non rientreranno in campo per le ultime 13 partite di questa regular season: Ausar Thompson e Isaiah Stewart.

Il rookie dei Pistons, selezionato con la quinta scelta assoluta nello scorso Draft, sarà costretto a rimanere ai box fino al termine della stagione regolare per un problema causato da un coagulo di sangue.

In questa stagione Thompson si è messo in mostra soprattutto per la sua eccellente difesa registrando medie di 8.8 punti, 6.4 rimbalzi, 1.9 assist, 1.1 recuperi e 0.9 stoppate ad allacciata di scarpe.

Isaiah Stewart invece si è procurato uno stiramento al bicipite femorale destro nel terzo quarto della gara contro i Boston Celtics, poi persa 119-94, giocata nella notte tra lunedì 18 e martedì 19.

Il 22enne, che nella scorsa offseason ha firmato un’estensione contrattuale da 64 milioni di dollari in 4 anni proprio con i Pistons, in questa stagione è sceso in campo per 46 partite mettendo a segno 10.9 punti, 6.6 rimbalzi e 1.6 assist di media.

