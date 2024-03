NBA, ansia Knicks: quando tornano Randle e Anunoby?

La volata finale della stagione è ormai alle porte. E in una Eastern Conference dove tra il secondo e l’ottavo posto ci sono solo 7 partite di differenza, non ci si possono permettere troppi passi falsi. In quest’ottica, la situazione dei New York Knicks non è certamente delle più rosee. Non solo perché la franchigia della Grande Mela è presa dentro al turbine di mezza classifica. Ma anche perché si porta pesanti sulla schiena due incertezze: la salute di OG Anunoby e Julius Randle.

Il secondo out da mesi, il primo ritornato e poi di nuovo escluso dai giochi dopo poche decine di minuti sul parquet. E, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, l’assenza non dovrebbe essere breve. Anunoby si era sottoposto a un intervento chirurgico all’inizio di febbraio per rimuovere frammenti ossei nel gomito destro. Ora l’infortunio si sarebbe riacutizzato in maniera consistente, bloccando nuovamente l’ex Raptors.

OG Anunoby is reportedly not comfortable playing through pain, per @SbondyNBA “According to people familiar with his tenure in Toronto — where Anunoby missed lots of time with injuries — the 26-year-old isn’t comfortable playing through pain.” (Via https://t.co/SG34wjejW1) pic.twitter.com/gH2x1d0SUb — NBACentral (@TheDunkCentral) March 20, 2024

L’allenatore Tom Thibodeau ha dichiarato che il giocatore sarebbe tornato a New York per una risonanza magnetica. L’esito positivo è rassicurante, tuttavia siamo ancora all’oscuro di una qualsiasi tabella di marcia per il rientro. Indizio di certo non ottimale per i tifosi dei bluarancio: perché se è vero che a volte no news is good news, a volte è valido anche l’esatto contrario.

Soprattutto perché Anunoby in questa stagione si è rivelato il vero ago della bilancia per la squadra di coach Thibs. Da dopo la trade che lo ha portato ai Knicks, OG ha registrato una media di 14.5 punti, 4.9 rimbalzi e 1.7 rubate a partita. Numeri non astronomici, ma che si portano dietro una serie di skill invisibili che hanno reso New York una vera e propria contender.

Ignota anche la data di rientro di Julius Randle. Il giocatore si sta allenando individualmente da un po’ di tempo, ma non è ancora stato autorizzato al pieno contatto e al 5 contro 5 in allenamento. Segnale che il rientro a pieno regime è ancora ben lontano.

Leggi Anche:

NBA, Antetokounmpo ancora out: salta la super sfida con i Celtics

Classifica NBA 2023-2024

Mercato NBA, i Sixers firmano DJ Wilson