NBA, i Celtics battono i Bucks. Protagonista Pritchard, assente Giannis

Boston Celtics e Milwaukee Bucks sono la prima e la seconda squadra a est, e sono favorite per affrontarsi alle prossime Eastern Conference Finals. La sfida di stanotte, a meno di un mese dall’inizio dei Playoff, era importante da seguire per sapere lo stato dell’arte delle due squadre. I Celtics stanno dominando in questa regular season, ma a dicembre avevano rimediato una sconfitta clamorosa a Milwaukee. Stanotte invece si sono rifatti, approfittando anche dell’assenza di Antetokounmpo, e hanno vinto sul punteggio di 122-119.

Boston parte forte già nel primo quarto, ma è nel secondo che si crea un cuscino di sicurezza. L’inaspettato protagonista è Payton Pritchard. Il play ex Oregon ha segnato 10 dei suoi 19 punti nel secondo quarto. A fine partita ha spiegato di essersi caricato dopo aver visto Patrick Beverley prendere in giro il suo compagno Luke Kormet dopo un canestro. Payton Pritchard ha detto a fine partita:

“È come se avesse acceso un fuoco dentro di me. Ha provato a prendere in giro uno dei miei compagni. Quindi l’ho certamente presa sul personale”

Jayson Tatum è stato il miglior marcatore della serata per Boston con 31 punti e otto rimbalzi. Il referto recita 23 punti e otto assist per Derrick White, mentre Jaylen Brown segna 21 punti e cattura otto rimbalzi. Con la vittoria di stanotte i Celtics continuano la striscia di sette vittorie consecutive, e rimangono imbattuti in casa contro le squadre dell’est. Il fattore campo è importante ai Playoff, ma la regular season non è sempre un metro di giudizio affidabile. Lo ha detto anche l’head coach Joe Mazzulla:

“Niente è garantito nella vita. Non si può mai sapere cosa accadrà. So che entrambe le squadre [Celtics e Bucks] stanno sviluppando una propria identità, e ciascuna ha il suo DNA. Ma non voglio fare dell’overthinking. E non voglio dare niente per garantito”

Mazzulla ha parlato poi della prestazione di Pritchard, uno dei giocatori più importanti nel roster di Boston:

“Tutti hanno sempre parlato del suo tiro. Ma penso che quest’anno il suo impatto sia soprattutto a rimbalzo, nella difesa e nel ritmo della partita. Sta diventando un giocatore molto completo, che sa di poter avere un impatto positivo nella partita in molti modi diversi. Ed è un giocatore cruciale per noi”

