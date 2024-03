I Denver Nuggets, campioni NBA, rinunciano alla visita di cortesia alla Casa Bianca

I Denver Nuggets campioni NBA in carica, non faranno visita al Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. Secondo quanto riferito da Chris Haynes di Bleacher Report l’incontro formale alla Casa Bianca, inizialmente in calendario nel mese di gennaio, era stato riprogrammato dall’amministrazione per sopraggiunti e incompatibili impegni. La data prescelta, il 18 marzo, si trova però ora pericolosamente vicina a una partita molto importante per i Nuggets, contro i Timberwolves. In palio c’è una buona fetta del primo posto nel tabellone Playoff della Western Conference. Minnesota, così come Denver del resto, fa corsa di testa da diversi mesi, affiancata dall’altra sorpresa di stagione: gli Oklahoma City Thunder.

Sentito anche Kentavious Caldwell Pope “portavoce” della scelta collettiva dei Nuggets, Haynes ha tenuto a precisare che la mancata visita a Washington è legata esclusivamente a ragioni di opportunità sportiva. Nessuna rinuncia a priori, la volontà delle parti c’è sempre stata.

Sources: With Denver Nuggets prioritizing No. 1 seed and a pivotal matchup at Minnesota upcoming, I explain on @NBAonTNT why the champs have elected not to visit The White House. pic.twitter.com/cjc4fwGE0O — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 8, 2024

La visita di cortesia alla Casa Bianca dei campioni NBA in carica al POTUS rimane scolpita nella memoria dei tifosi italiani per la citazione del nostro Marco Belinelli da parte di Barack Obama. Negli anni, con la polarizzazione politica crescente, questa tradizione si è scostata dall’intento originario di semplice omaggio.

Leggi anche:

Damian Lillard sale al 4º posto ogni epoca per canestri da tre punti in NBA

Paolo Banchero: “Durant mi chiese la maglia durante una partita. Wemby? Sarà fortissimo”

L’infortunio alla caviglia di Steph Curry non preoccupa gli Warriors