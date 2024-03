NBA, LeBron James salta Milwaukee per infortunio: ha ancora dolore alla caviglia

Nella notte, i Los Angeles Lakers sono riusciti a vincere contro Milwaukee con il punteggio di 123-122, seppur privi di LeBron James. Il nativo di Akron, infatti, ha dovuto dare forfait per un problema alla caviglia accusato ancora nella partita precedente contro i Sacramento Kings dove era uscito anzitempo. In quell’occasione, LeBron aveva dichiarato quanto segue:

“È un dolore che avvertivo prima della pausa per l’All-Star Game e che si è ripresentato dopo la pausa”.

Stiamo parlando di una potenziale tendinopatia alla caviglia sinistra che lo potrebbe costringere ai box per diversi giorni. Lo staff medico dei Lakers non ha chiarito gli eventuali tempi di recupero dello stesso James, ma la speranza è quella di averlo in campo già nel match tra domenica e lunedì notte contro Minnesota, dopo averlo fatto riposare contro la compagine di Giannis Antetokounmpo. Siamo di fronte alla nona partita saltata in questa regular season dal 39enne. Per ora, i californiani – senza la star NBA in campo – hanno registrato un bottino di cinque vittorie e quattro sconfitte.

