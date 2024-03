Damian Lillard sale al 4º posto ogni epoca per canestri da tre punti in NBA

La stoppata di Spencer Dinwiddie ai danni di Damian Lillard ha sancito la sconfitta dei Milwaukee Bucks contro i Lakers. Al di là dei 28 punti a referto, non è stata una serata brillante al tiro per Dame (10-23 complessivo, 4-13 da oltre l’arco). Il quarto canestro di serata dalla lunga distanza, tuttavia, ha consentito a Lillard di scavalcare Reggie Miller nella classifica dei migliori tiratori da tre punti NBA all-time, issandosi così al 4º posto assoluto (2561 realizzazioni).

Dame cashes in from DEEP to pass Reggie Miller for 4th on the NBA's all-time 3-Point List 🎯 pic.twitter.com/plX6GvkmiE

— NBA TV (@NBATV) March 9, 2024