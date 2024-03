NBA, L’infortunio alla caviglia di Steph Curry non preoccupa gli Warriors

Cautela ma moderato ottimismo sul fronte Steph Curry in casa Golden State Warriors, secondo quanto si apprende da fonti oltreoceano, ESPN e The Athletic in primis, l’infortunio alla caviglia occorso al numero 30 non dovrebbe condizionarne eccessivamente la presenza in campo nelle settimane a venire. A seguito della risonanza magnetica, che non ha evidenziato criticità, le condizioni di Steph Curry verranno monitorate nei prossimi giorni.

La dinamica dell’infortunio subìto contro i Bucks

Steph limped to the locker room after rolling his right ankle 😢 pic.twitter.com/Bcy2aHABtP — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 8, 2024

Golden State è attualmente al decimo posto nella Western Conference, protagonista di continui sorpassi e contro sorpassi con i Los Angeles Lakers. Qualora dovessero passare dal Play-in, il seeding avrebbe notevole peso nella configurazione del tabellone di spareggi.

