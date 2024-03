NBA, Danilo Gallinari spiega perché ha scelto i Milwaukee Bucks

Ormai da qualche settimana, Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks. Dopo essere stato tagliato improvvisamente dai Detroit Pistons – dove peraltro era atterrato in seguito ad una trade conclusa da Washington – l’italiano ci ha messo qualche giorno per scegliere la sua prossima meta in NBA. Il Gallo, intervistato da Zeno Pisani per Sky Sport, ha quindi spiegato perché ha scelto la franchigia del Wisconsin anziché considerare altri lidi:

“Sì c’erano tante squadre, ma alla fine, anche dopo aver parlato con Doc, la scelta è stata un po’ più semplice. Avendo lavorato già con lui due anni a Los Angeles, sapevo quale sarebbe stato il ruolo, come avremmo giocato e come mi sarei dovuto inserire all’interno della squadra guardando i giocatori che c’erano. Non è stata comunque una scelta facile perché fino alla fine c’erano anche altre squadre come i Clippers e altre che sono già uscite sui giornali, quindi non è stato facile. La valutazione fondamentale è consistita nel capire quale squadra mi avrebbe dato più possibilità di arrivare fino alla fine e quindi lottare per vincere il campionato. “

Quale sarà il suo ruolo in campo? Il Gallo chiarisce subito che giocherà da quattro e non da cinque come poteva essere ipotizzato:

“Una delle cose di cui ho parlato con Doc era che avrei giocato da “quattro” qui, quello è stato importante anche perché non mi sono trovato bene giocando da “cinque” né a Washington né a Detroit. Si tratta di un ruolo che non ho mai avuto, che non ho mai fatto, e quindi insomma non mi ci trovo bene. Ora sono tornato a giocare nel ruolo che ho avuto negli ultimi anni di carriera.”

