Mercato NBA, Danilo Gallinari firma con i Milwaukee Bucks

Tra i free agents più ambiti, nei giorni che seguivano la trade deadline, c’era il nome di Danilo Gallinari. Dopo poche settimane ai Pistons, il Gallo si era accordato con il front office per un buyout. Si era liberato così dal contratto che lo legava alla franchigia di Detroit, e si è messo alla ricerca di una squadra con ambizioni da titolo. Una ricerca durata pochi giorni, perché ieri è arrivato l’annuncio del suo arrivo ai Milwaukee Bucks.

Secondo quanto riportato da Shams Charania per The Athletic, l’agente di Gallinari, Michael Tellem, aveva parlato con diverse squadre, tra cui Bulls, Clippers e Cavs. Alla fine è arrivato l’accordo con i Bucks, dove avrà una seria chance di competere per quell’anello che completerebbe una già straordinaria carriera NBA. In questa stagione le sue medie tra Wizards e Pistons dicono 7.3 punti, tre rimbalzi e un assist a partita. Ma i numeri non sono tutto, e il suo nuovo head coach Doc Rivers lo ha accolto a braccia aperte:

“Ogni volta che riesci a prendere qualcuno con tiro e presenza fisica è importante. E anche la leadership di un veterano. E’ un ragazzo che sa come giocare a pallacanestro, ed è anche un grande passatore”

Il Gallo forse non è più il giocatore di qualche anno fa, ma in uscita dalla panchina può rivelarsi un’arma molto importante, soprattutto nella metà campo offensiva. Il suo 38.2% in carriera da tre è un dato già importante, vista la crucialità di circondare Giannis di ottimi tiratori a cui affidare gli scarichi. Forse i Bucks avevano bisogno di investire di più sulla metà campo difensiva, il loro vero tallone d’Achille di questa regular season. Ma con i buyout bisogna cogliere le occasioni che ci sono, e pochi giocatori hanno l’esperienza e il tiro di Danilo Gallinari.

