NBA, LeBron James sul figlio: “Sarà il lavoro a parlare di Bronny, non i Mock Draft”

LeBron James è un quattro volte campione NBA, uno dei migliori giocatori di basket della storia e – a quanto pare – non il più grande fan dei Mock Draft. Nella giornata di ieri, il Re ha reagito pubblicamente ad un post su X in cui affermava che ESPN aveva rimosso il figlio Bronny dal suo mock draft 2024, proiettandolo in NBA nel 2025:

“Se non sapete le cose, non parlate tanto per parlare. È solo un ragazzo e gli va lasciata la possibilità di godersi il suo percorso al college. Il lavoro ed i risultati parleranno per lui, non importa cosa deciderà di fare. A lui non frega nulla di quello che dice un Mock Draft.”

ESPN non è stata l’unica testata ad aver escluso Bronny dal proprio Mock Draft. Jonathan Wasserman di Bleacher Report non ha incluso il giocatore di USC nel suo ultimo mock draft, rilasciato venerdì scorso. Bronny è attualmente solo un rookie dei Trojan e sta viaggiando con una media di 5.5 punti, 2.8 rimbalzi e 2.5 assist a partita, mentre tira con il 37.1% dal campo e il 27.5% da tre punti, per una squadra che ha un record di 11-16.

Va inoltre notato che ha saltato parte del training camp estivo con la sua squadra a causa dell’ormai noto arresto cardiaco subito lo scorso luglio. Se James rimarrà a USC, avrà un anno di esperienza nel basket universitario al suo attivo e, presumibilmente, un’intera offseason per prepararsi alla stagione 2024-25. Ciò dovrebbe aiutarlo ad essere una pedina più importante per i Trojan durante la sua seconda stagione NCAA. Non sono mancate anche le speculazioni sul fatto che LeBron James voglia giocare insieme a suo figlio in NBA nel suo ultimo anno di carriera. Il 20 volte All-Star ha una player option con i Los Angeles Lakers e potrebbe scegliere di esercitarla e diventare free agent durante la stessa estate del draft NBA 2025.

