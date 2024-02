I Detroit Pistons infuriati per il finale contro i New York Knicks: “Siamo stufi!”

Per l’ennesima volta in questa stagione, i Detroit Pistons hanno perso una partita negli ultimi secondi. E questa volta la colpa può essere attribuita… agli arbitri. A New York, i compagni di Cade Cunningham hanno perso con il punteggio di 113-111 su canestro finale di Josh Hart, a meno di tre secondi dalla fine. Un lay-up che resta in gola ai Pistons perché hanno da recriminare con la terna arbitrale poiché si sono oggettivamente dimenticati di fischiare un fallo di Donte DiVincenzo su Ausar Thompson. Situazione confermata dagli arbitri stessi a fine match.

Queste le parole di Monty Williams su quanto successo:

“È il peggior errore arbitrale della stagione e siamo stufi! Abbiamo fatto le cose nel modo giusto, abbiamo chiamato la lega, abbiamo inviato la clip. Ma siamo stanchi di sentire sempre le stesse cose. Abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita e un ragazzo si è tuffato nelle gambe di Ausar, senza ricevere un fischio. È un abominio. Non puoi perdere situazioni di questo tipo in una partita NBA, punto. Sono stanco di parlarne! Sono stanco che i nostri ragazzi mi chiedano: ‘Cosa possiamo fare di più, coach?’ Questa situazione è la prova di ciò che abbiamo vissuto durante tutta la stagione, e questo è sufficiente.”

Mentre Monty Williams si arrabbiava con loro, gli arbitri hanno quindi riconosciuto che c’era un fallo su Ausar Thompson:

“Dopo l’esame dell’azione in video, abbiamo stabilito che Thompson ha toccato per primo la palla e gli è stata negata l’opportunità di prenderla. Quindi avrebbe dovuto essere fischiato un fallo a Donte DiVincenzo.”

Leggi Anche:

NBA, Chris Paul torna a disposizione per i Golden State Warriors

La NBA squalifica 5 giocatori dopo l’alterco durante Heat-Pelicans

NBA, Doc Rivers fischiato al suo ritorno a Philadelphia: i suoi Bucks vincono