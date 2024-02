NBA, Chris Paul torna a disposizione per i Golden State Warriors

I Golden State Warriors hanno recuperato Chris Paul. Il giocatore dovrebbe rientrare ufficialmente nella gara di domani notte contro i Washington Wizards. Ricordiamo che “ CP3 ” si era fratturato la mano sinistra all’inizio dello scorso gennaio, costringendolo ad un intervento chirurgico e facendogli saltare quasi due mesi di competizioni. Ovviamente, si è trattato di un duro colpo per gli Warriors che però hanno trovato il modo di registrare un record di 12-9 senza il 38enne sul parquet, il quale aveva il compito di far rifiatare Stephen Curry.

Chris Paul, in questa stagione, sta viaggiando con una media di 8.9 punti, 7.2 assist, 3.8 rimbalzi e 1.1 palle rubate in 28 minuti di gioco (e il 42% al tiro, di cui il 36% da tre e l’83% ai liberi). In sua assenza, Klay Thompson ha trovato oggettivamente più spazio, rimanendo in campo nella second unit di Golden State.

