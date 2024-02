La NBA squalifica 5 giocatori dopo l’alterco durante Heat-Pelicans

Senza troppa sorpresa, la NBA non ha mancato di distribuire le squalifiche due giorni dopo l’alterco in campo tra giocatori dei Pelicans e degli Heat, avvenuto all’inizio del quarto quarto. Jimmy Butler e Naji Marshall sono stati entrambi squalificati per una partita per le loro azioni che hanno fatto degenerare la situazione. Tutto questo dopo un fallo di Kevin Love su Zion Williamson.

Per aver lasciato la panchina e aver provato a mettere a segno dei pugni, Jose Alvarado e Thomas Bryant hanno ricevuto tre giornate di squalifica. Quanto a Nikola Jovic, il giocatore è stato sanzionato con una giornata per aver lasciato la sua panchina ed esserci intromesso nella lite Butler/Marshall. I cinque giocatori sconteranno le loro squalifiche tra domenica e giovedì. Da notare che Miami e New Orleans si affronteranno nuovamente il 22 marzo.

