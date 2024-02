NBA, multa da 40k dollari per Anthony Edwards dopo i commenti sugli arbitri

Un paio di giorni fa vi avevamo riportato le parole di Anthony Edwards, che alla fine della sfida tra i Wolves e i Thunder aveva criticato la direzione arbitrale. Minnesota ha vinto quella partita, ma sicuramente non grazie a un arbitraggio equo, secondo Edwards. La stella dei Wolves si era lamentata dei pochi fischi a favore, arrivando a dire di aver giocato in cinque contro otto. A fine partita, mentre festeggiava coi compagni Edwards parlava di un imbroglio da parte degli arbitri. E ai microfoni aveva detto:

“Prenderò la multa, perché gli arbitri non hanno fatto il loro lavoro stasera”

La risposta della lega non si è fatta aspettare molto: multa da 40000 dollari per le “ripetute critiche pubbliche agli arbitri”. Non è la prima sanzione della lega per Anthony Edwards, che ad agosto era stato punito per aver agitato in modo imprudente una sedia dopo una partita di Playoff. Quella è stata l’ammenda più salata che ha ricevuto finora, e gli era costata 50000 dollari.

Non è la prima multa che arriva ai giocatori NBA in questa stagione per le critiche all’arbitraggio delle partite. A novembre Paul George aveva ricevuto una multa da 35k dollari, dopo aver detto che gli arbitri erano stati terribili, ed era stato come giocare in cinque contro otto avversari. Una cifra simile è arrivata per lo stesso motivo anche a Dillon Brooks e Trae Young. La multa più salata l’ha pagata però Mike Brown, head coach dei Sacramento Kings. Un paio di settimane fa, dopo una sconfitta all’overtime contro Milwaukee, Brown si è sfogato per la direzione della gara. E la lega lo ha punito con un’ammenda da 50000 dollari per “avere perseguito in modo aggressivo un arbitro durante la partita e per aver criticato pubblicamente l’arbitraggio”.

