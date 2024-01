Infortunio al ginocchio per Joel Embiid: sfuma il sogno MVP

Brutte notizie per Philadelphia.

Joel Embiid – rientrato proprio questa notte dopo aver saltato le ultime due partite – si è infortunato nuovamente. Stavolta a far male è il ginocchio sinistro dopo una brutta botta subita da Jonathan Kuminga.

A pochi minuti dalla fine, in occasione di una palla vagante, l’ala di Golden State si è di fatto lanciata sul ginocchio di Embiid nel tentativo di recuperare il pallone.

Non certo una bella vista per i tifosi dei Sixers, che hanno visto il loro MVP prima urlare di dolore e poi uscire dal parquet del Chase Center zoppicando vistosamente.

Queste sono state le parole di coach Nick Nurse dopo la partita:

“Gli sono caduti addosso, quindi ovviamente domani farà una risonanza magnetica. Posso dire che l’infortunio di stanotte non c’entra nulla con i problemi fisici che ha avuto negli ultimi giorni.”

Dalle immagini sembra più una contusione, ma non è escluso che possa trattarsi di un’iperestensione.

Continuano, purtroppo, i problemi fisici per un ragazzo incredibilmente fragile. Con le nuove regole che guidano l’assegnazione di premi come l’MVP, Joel Embiid potrà saltare solamente altre 5 partite nelle prossime 36 per poter rimanere quantomeno eleggibile.

Difficile se non impossibile… la netta impressione è che la corsa all’MVP abbia perso il suo candidato principale proprio questa notte.

Leggi anche:

NBA, i Knicks non si fermano più: contro Utah arriva l’ottava vittoria consecutiva

NBA All-Star Game 2024, svelati i partecipanti al Rising Stars Challenge

NBA, sconfitta per i Bucks al debutto di Doc Rivers