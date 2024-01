NBA All-Star Game 2024, svelati i partecipanti al Rising Stars Challenge

Sono stati resi noti dalla NBA i 28 giocatori che si affronteranno venerdì 16 febbraio al Rising Stars Challenge, nel primo evento dell’All-Star Weekend 2024. A sfidarsi nella cornice della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis saranno i giocatori al primo (Rookies) e al secondo anno (Sophomores) nella NBA, più alcuni prospetti della G League.

La formula prevede un quadrangolare con quattro squadre da sette giocatori ciascuno, che verranno selezionati pescando dai 21 giocatori NBA, ovvero tra i rookies e i sophomores, tramite un Draft che si svolgerà martedì 6 febbraio ed una squadra con i prospetti della G League. Quest’ultima sarà guidata da Detlef Schrempf, mentre gli altri tre team avranno come allenatori Pau Gasol, Jalen Rose e Tamika Catchings.

Il mini-torneo si svilupperà con due semifinali in cui bisognerà arrivare a quota 40 punti per poter vincere ed una finale in cui il punteggio da raggiungere sarà 25. Andiamo a scoprire insieme i 28 giocatori che prenderanno parte al Rising Stars Challenge:

Rookies



Sophomores



G League

GIOCATORE SQUADRA Izan Almansa G League Ignite Matas Buzelis G League Ignite Ron Holland G League Ignite Mac McClung Osceola Magic Tyler Smith G League Ignite Oscar Tshiebwe Indiana Mad Ants Alondes Williams Sioux Falls Skyforce

