NBA, i Wolves battono i Thunder, ma Edwards non ci sta: “Arbitri terribili”

Nella notte italiana si è giocata la partita per il primo posto nella Western Conference tra Wolves e Thunder. Hanno avuto la meglio i primi, che al termine di una sfida combattuta hanno trionfato sul punteggio di 107-101, grazie a un parziale nell’ultimo quarto. Il miglior realizzatore per Minnesota è stato Anthony Edwards, che ha messo a referto 27 punti, quattro rimbalzi e quattro assist in 40 minuti sul parquet. A fine partita si è però lamentato platealmente per la direzione arbitrale della gara. Edwards ha detto:

“Gli arbitri sono stati terribili stasera. Abbiamo giocato in cinque contro otto. Alla fine abbiamo vinto, quindi va tutto bene. Non ho ancora guadagnato il rispetto degli arbitri, ed è ok. Ma penso che stanotte l’arbitraggio sia stato pessimo. Non abbiamo ricevuto chiamate a favore. Ho subito parecchi falli, e sono andato dall’arbitro per chiedergli se avesse visto. Continuavano a scuotere la testa. E subito quando uno degli avversari arrivava e subiva un contatto, era fallo. Quindi credo che oggi non sia stata una partita equilibrata a partire dalla palla a due. Ed è per questo che sono super contento che abbiamo vinto”

L’altro protagonista della serata di Minnesota è stato Rudy Gobert. Ha finito con 12 punti e 18 rimbalzi, ma ha dato un contributo enorme soprattutto nella metà campo difensiva. A fine partita ha commentato così la sua prestazione:

“Io vivo per giocate vincenti come quelle che ho fatto. E’ per questo che sono qui, e sono molto orgoglioso di quello che riesco a fare in entrambe le metà del campo. Ovviamente, quando mancano due minuti alla fine ed è una partita molto combattuta, sale la concentrazione e l’intensità. E io amo questi momenti. Quando giochiamo con questa mentalità ci divertiamo, e possiamo vedere come è il massimo del nostro potenziale”

Leggi anche:

NBA, Bob Myers sicuro: “Oggi Embiid è meglio di Jokic”

La NBA ormai un ricordo lontano: Ricky Rubio torna ad allenarsi con il Barcelona

NBA, Antetokounmpo orgoglioso di essere allenato da Doc Rivers