Mercato NBA, Chris Finch estende il contratto con i Wolves fino al 2028

Chris Finch rimarrà sulla panchina dei Minnesota Timberwolves a lungo. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, l’head coach è stato riconfermato per altri quattro anni, ossia fino all’estate del 2028. Si tratta di un giusto riconoscimento verso il proprio allenatore, dopo l’ottima stagione in panchina, una delle due migliori della storia della franchigia.

Detentori del 3° posto nella Western Conference, con 56 vittorie (e 26 sconfitte) nella stagione regolare, i Minnesota Timberwolves hanno registrato un percorso di tutto rispetto anche nei playoff, raggiungendo la finale di conference contro i Mavericks (persa 1-4, ndr), dopo aver eliminato però i Suns ( 4-0) ed i Nuggets (4-3), campioni in carica. Alla guida dei Wolves dal 2021, Chris Finch da allora li ha portati tre volte consecutive ai Playoff.

Resta ora da vedere se il tecnico, 54 anni, manterrà con sé il suo assistente Micah Nori, che si era distinto in postseason dopo che il suo allenatore si era rotto il tendine rotuleo del ginocchio destro. Ma visto che ci sono solo i Pistons senza allenatore – e James Borrego sembra essere il favorito per la carica – a Minneapolis non dovrebbe cambiare nulla.

