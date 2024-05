Super Doncic e Irving, i Mavs battono i Wolves e volano alle Finals NBA

In molti, dopo l’arrivo di Kyrie Irving ai Mavs, avevano giurato che non potesse giocare con Luka Doncic. Due accentratori del gioco come loro, che hanno bisogno della palla in mano, non faranno molta strada insieme. E nella prima stagione non era arrivata neanche la qualificazione ai Playoff. Quest’anno però i due sono sembrati più determinati che mai, e stanotte hanno chiuso la serie con Minnesota sul 4-1. Hanno guidato Dallas alle prime Finals dalla stagione 2010-11, quella del titolo vinto contro gli Heat.

I protagonisti di questa Gara 5 delle Western Conference Finals sono stati proprio Doncic e Irving. Entrambi hanno messo a segno 36 punti, e hanno guidato l’attacco in una partita dominata fin dal primo quarto. Il punteggio finale recita 124-103, ma i Timberwolves non hanno mai avuto la possibilità di rimontare. Lo sloveno ha avuto la sua migliore prestazione offensiva di questa postseason, segnando 20 punti solo nel primo quarto, e a fine partita l’head coach Jason Kidd ha detto:

“È stata una serata Luka Magic. Ha imposto il ritmo e ha facilitato le cose per tutti i compagni. Ha fatto capire ai compagni che era arrivato il momento di fare il passo in avanti, ha mandato gli inviti e tutti hanno risposto presente”

Anche l’altra stella dei Mavs, Kyrie Irving, ha parlato della performance del compagno e delle sue sensazioni prima di Gara 5:

“Mi sono divertito. Abbiamo visto una prestazione davvero speciale. Quando Luka inizia una partita così, siamo una squadra difficile da battere. Quando ieri sera sono andato a dormire e quando oggi abbiamo fatto tiro avevo la massima fiducia. Mi sentivo che avremmo giocato una delle migliori partite di quest’anno”

Dopo aver battuto Suns e Nuggets, i Minnesota Timberwolves si sono dovuti arrendere a Dallas. Non sono bastati Anthony Edwards (28 punti) e Towns (28 punti e 12 rimbalzi) per allungare la serie. A fine partita Edwards ha detto:

“Non siamo mai entrati in sintonia come squadra in questa serie, nemmeno per una partita. Nelle ultime serie giocavamo benissimo insieme e segnavamo. Questa volta è mancata l’intesa”

