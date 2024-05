NBA, la delusione dei Wolves. Anthony Edwards: “Torneremo”

Dopo due serie Playoff da ricordare i Wolves si devono arrendere ai Mavs nelle Western Conference Finals. Dallas ha chiuso la serie in Gara 5, davanti ai tifosi di Minnesota. La delusione è parecchia per una squadra che in questa postseason ha dimostrato quanto vale. Guidati da Anthony Edwards, i Wolves hanno battuto in quattro partite i Phoenix Suns e poi hanno sconfitto in Gara 7 i Nuggets, campioni in carica e grandi favoriti della Western Conference. Sembrava che le Finals fossero a un passo, ma i Mavs sono stati semplicemente più forti.

Alla fine della partita che è costata l’eliminazione, Anthony Edwards ha parlato della bella avventura di questi Playoff e del finale amaro. Ha detto che l’inesperienza ha pesato, ma i Wolves non si arrendono:

“Per molti di noi era la prima volta che ci trovavamo in questa situazione. Era la prima volta anche per me. Ma in futuro saremo pronti. Oggi accettiamo la sconfitta, e facciamo i nostri complimenti ai Mavs. Ma torneremo, e saremo migliori”

Anche Karl-Anthony Towns ha parlato dell’ottima stagione dei Wolves e del suo futuro con la franchigia del Minnesota. È il giocatore da più tempo nel roster di Minnie (dal 2015), e ha ancora un contratto per quattro anni che vuole onorare:

“Sono qui da nove anni e vorrei rimanere. Sono fiducioso di poter restare qui con i miei fratelli e continuare a fare quello che amo qui a casa. Questo è il piano. Non è cambiato nulla, amo questa città e la squadra. Mi ha dato me stesso, la mia vita e la mia famiglia. Il mio lavoro è impegnarmi ogni giorno, voglio migliorare in questa offseason e fare passi avanti nel mio gioco e nella mia mentalità. Come giocatore ma anche come persona”

Chris Finch, head coach della squadra da tre anni e mezzo, ha detto:

“Siamo tutti molto delusi. Ci saranno molti rimpianti per come è andata questa serie, soprattutto all’inizio. Ma è stato un grande anno. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Il modo in cui la città segue questa squadra è speciale. Sento che siamo riusciti a costruire la squadra giusta. Ora dobbiamo solo mettere a punto tutto”

