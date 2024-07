Nuova avventura per il veterano NBA Joe Ingles che, a 36 anni, sarà un nuovo giocatore dei Minnesota Timberwolves. Dopo una stagione deludente a Orlando, l’ala statunitense cercherà di dare il suo contributo alla squadra guidata da Chris Finch.

Free agent F Joe Ingles has agreed on a one-year deal to join the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. Ingles reunites with his old Jazz teammates Rudy Gobert and Mike Conley Jr. pic.twitter.com/IcZUK2G4Qv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024