Novità per l’NBA Draft: sarà diviso in due serate

L’NBA ieri ha reso ufficiale una notizia che girava da un po’ di tempo: il Draft 2024 si terrà su due serate, i prossimi 26 e 27 giugno. La lega ha deciso così di “raddoppiare” l’evento del Draft, e la prima sera ci sarà il primo giro, mentre il secondo sarà nella serata successiva. Entrambi i giri saranno annunciati a New York. Il primo manterrà la location classica degli ultimi anni: il Barclays Center di Brooklyn, casa dei Nets. Novità invece per il secondo giro, che verrà ospitato negli studi di ESPN a Manhattan.

Il primo giro continuerà ad avere cinque minuti di attesa tra una scelta e l’altra, mentre nel secondo giro si passerà da due a quattro minuti. Organizzare il Draft su due giorni permetterà poi alle squadre di fare più scambi tra il primo e il secondo giro. Come riportato anche da Woj, i front office delle squadre si sono lamentati in passato del poco tempo a disposizione per imbastire delle trade. Questa problematica dovrebbe essere risolta in questo modo. Joe Dumars, vice presidente esecutivo della NBA, ha rilasciato una dichiarazione per spiegare la scelta della lega:

“Visti i feedback che sono arrivati da parte dei dirigenti della lega riguardo il Draft NBA, e vista anche la mia esperienza nelle draft room, crediamo che le squadre avranno dei benefici dalla divisione dei giri e dall’avere maggior tempo tra le scelte nel secondo giro. Due notti di copertura televisiva in prima serata permetteranno anche una migliore esperienza di visione per i tifosi”

Oltre al maggior tempo per effettuare gli scambi, l’idea del Draft su due serate è pensata anche per venire incontro agli appassionati. Gli ascolti della NBA sono in calo negli USA, e la lega deve pensare a nuove soluzioni per mantenere il bacino di appassionati.

