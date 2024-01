Adam Silver commissioner NBA fino al 2030: conferma vicina

Adam Silver si avvicina alla conferma nel ruolo di commissioner NBA. Alla trattativa formale con il Board of Governors, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, seguirà la ratifica del nuovo incarico per il prossimo sessennio, fino al 2030. L’entrata in vigore del nuovo salary cap di fatto aveva di fatto anticipato questo scenario. Nei mesi scorsi proprio Silver era stato al centro di rumors riguardanti il ruolo di CEO a Disney, voci spente sul nascere.

Diritti tv ed espansione: le linee guida per il commissioner NBA

Da ormai dieci anni a capo della lega, Silver dovrà definire prossimamente il remunerativo accordo per i diritti tv, con obiettivo alquanto ambizioso. La sua gestione, segnata inevitabilmente dall’emergenza pandemica, ha portato anche all’introduzione di novità importanti come il Play-in e l’In-season Tournament. Centrale nell’agenda anche la potenziale espansione, con una franchigia a Las Vegas.

