NBA, il Play-in Tournament confermato anche per la prossima stagione

Nella notte, il Board of Governors della NBA ha votato per confermare il Play-in Tournament anche per la stagione 2021-2022. Il formato che si andrà a utilizzare sarà lo stesso visto in questa stagione, con le squadre dal settimo al decimo posto nella Conference che si andranno a sfidare per gli ultimi due posti ai Playoff.

Key dates for the 2021-22 NBA season ⬇️ pic.twitter.com/nbwcIvRHZH — NBA Communications (@NBAPR) July 27, 2021

La NBA ha annunciato la notizia sul proprio sito. La Lega ha, inoltre, aggiunto il Play-in Tournament alle date chiave della prossima stagione. Il torneo si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2022, al termine della stagione regolare. A maggio, il commissioner Adam Silver aveva dichiarato di sperare che, in futuro, il Play-in Tournament diventasse un appuntamento fisso nel calendario NBA.

Queste parole arrivarono dopo le forti critiche di LeBron James e Luka Doncic al Play-in Tournament. In questa stagione, Lakers e Grizzlies si sono conquistati gli ultimi due posti ai Playoff della Western Conference, mentre nella Eastern a passare sono stati Celtics e Wizards. Tutte e quattro le squadre sono state eliminate al primo turno.

Leggi anche:

Mercato NBA, si parla di una sign-and-trade tra Lonzo Ball e Malcolm Brogdon

Mercato NBA, crescono le pretendenti per Evan Fournier

Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA si risveglia e demolisce l’Iran