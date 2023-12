In-Season Tournament, non solo LeBron MVP: ecco il quintetto All-NBA del torneo

Nella serata italiana di lunedì 11 dicembre la NBA ha reso noto l’esito delle votazioni per il quintetto All-NBA dell’In-Season Tournament. La prima edizione della NBA Cup si è chiusa con la Final Four andata in scena a Las Vegas. Ad imporsi nell’atto finale sono stati i Los Angeles Lakers di LeBron James, nominato contestualmente MVP.

In-Season Tournament, All-NBA: il miglior quintetto

Di seguito i cinque nomi, con .

GIOCATORE SQUADRA Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Anthony Davis Los Angeles Lakers Kevin Durant Phoenix Suns Tyrese Haliburton Indiana Pacers LeBron James Los Angeles Lakers

In questa sede ci limitiamo a segnalare le nomination indicate da Simone Sandri de La Gazzetta dello Sport, unico giornalista italiano nel panel di votanti. Nel suo quintetto ideale De’Aaron Fox (Sacramento Kings) prende il posto di Kevin Durant. Le preferenze dei giornalisti votanti sono consultabili qui.

