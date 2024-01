Risultati NBA, Clippers corsari a Boston: vittoria 96-115

Tracollo Celtics nella notte, in una “non” partita dato che la squadra di Joe Mazzulla non è mai entrata veramente in gioco. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in casa dopo il filotto di vittorie.

Solo Jason Tatum con 21 punti e 11 rimbalzi ha provato a tenere a galla Boston, questa volta non accompagnato da Jalen Brown che chiude con 3/13 ed il 23% dal campo, Derrick White addirittura 0/8 e Jrue Holiday 2/11 per un 18% dal campo.

Il coach a commentato cosi la roboante sconfitta:

“Credo che questa sera sia la prima volta che la nostra inefficienza offensiva ha condannato anche la nostra difesa”

Dall’altro lato invece abbiamo i Clippers che sono alla quinta vittoria consecutiva. 26 punti in soli 29′ minuti per Kawhi Leonard e una grande prestazione dell’ex Daniel Theis con l’89% dal campo ed un tabellino a fine partita che dice 18 punti. Vittoria che arriva nonostante una prestazione solo statisticamente (per quello che siamo abituati da lui), ma in realtà di grande impatto, di James Harden, che conclude con 9 punti 7 assist e 8 rimbalzi, con uno scarso 18% dal campo.

“I ragazzi erano molto motivati, non si sono dimenticati della brutta sconfitta subita a L.A.”

Partita precedente finita 108 a 145 per Boston in quel di Los Angeles, che a quanto pare Leonard e compagni non avevano mandato giù.