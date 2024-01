Warriors, la NBA annuncia le date delle partite rinviate

Il 18 gennaio la scomparsa improvvisa di Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriors, aveva lasciato senza parole l’intera NBA. Tra chi gli era più vicino, come i suoi giocatori o i connazionali. E chi semplicemente fatica a spiegarsi come un 46enne possa morire dal nulla, mentre è in viaggio con la squadra.

La NBA però è un business. E come è giusto che sia, dopo aver concesso ai Warriors il rinvio di alcune partite nei giorni successivi alla tragedia, ha la necessità di recuperarle. La lega ha da poco annunciato la programmazione delle 4 gare che erano state posticipate a data da destinarsi.

The NBA has rescheduled both of the Warriors’ postponed games.

-They will play at the Jazz on Feb. 15 just ahead of the All-Star Break.

-They’ll host the Mavs on April 2 — originally the Warriors were in Dallas for a game that day. That game has been pushed to April 5.

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) January 26, 2024