NBA, Adam Silver tra i candidati per ruolo CEO Disney: quale futuro per il commissioner?

Mentre la NBA e Associazione giocatori paiono sempre più vicini a una nuova intesa sul contratto collettivo, nel futuro della lega si staglia l’interrogativo riguardante il futuro del commissioner Adam Silver. Delfino del compianto David Stern, da cui ha ereditato il ruolo nel 2014, Silver è entrato infatti nella rosa (non ufficiale) dei candidati alla successione di Bob Iger, CEO Disney tornato in carica per guidare un riassetto del gigante dell’intrattenimento.

Adam Silver lascerà la NBA? Cosa sappiamo della proposta Disney

L’indiscrezione riportata da Charles Gasparino di Fox Business Network è stata confermata a Front Office Sports da fonti a conoscenza della situazione. Qualora dovesse abbandonare il timone della NBA dopo il 2023, per Silver non è ad ogni modo contemplata l’ipotesi di una posizione diversa da quella apicale di CEO.

in aggiornamento

Leggi anche:

Ja Morant live su Instagram con una pistola: NBA apre indagine dopo il post

Coach Budenholzer commenta il quarto da incubo dei Bucks contro i 76ers

NBA Rookie of The Month 2022-2023: i giocatori premiati, mese per mese