NBA, i Memphis Grizzlies ottengono 12.4 milioni di Disabled Player Exception dopo l’infortunio di Morant

Dopo l’infortunio accusato in allenamento un paio di settimane fa, Ja Morant ha dovuto salutare anzitempo la stagione 2023/2024 poiché obbligato ad operarsi alla spalla. Una situazione che condanna peraltro i Memphis Grizzlies all’oblio più totale in classifica, poiché già privata dello stesso playmaker per la prima parte della regular season.

In questo senso – secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski – la stessa franchigia ha chiesto alla Lega di attivare la Disabled Player Exception in seguito all’infortunio grave di Morant. La NBA ha quindi accettato, permettendo ai Grizzlies di poter utilizzare la DPE da 12.4 milioni di dollari. Ricordiamo che Memphis avrà tempo fino al prossimo 11 marzo per poter sfruttare lo spazio salariale e firmare un giocatore pescandolo sul mercato NBA.

The NBA has granted the Memphis Grizzlies a $12.4M Disabled Player Exception for the season-ending injury to Ja Morant, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2024

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Washington Wizards (per ora) resistono agli assalti per Kyle Kuzma

NBA, arriva la 117ª tripla doppia in carriera per Nikola Jokic: Denver batte Indiana

NBA, 25 gare di sospensione per Tristan Thompson causa doping