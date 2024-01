NBA, 25 gare di sospensione per Tristan Thompson causa doping

Il giocatore dei Cleveland Cavaliers Tristan Thompson è stato sospeso per 25 partite senza stipendio dalla NBA per aver violato il programma antidoping della lega. Secondo quanto annunciato dalla National Basketball Association, il canadese è risultato positivo all’ibutamoren – un ormone della crescita – e al SARM LGD-4033, una sostanza utilizzata comunemente dai bodybuilder per l’aumento di massa muscolare. Entrambi sono farmaci proibiti dal nuovo CBA (Collective Bargaining Agreement, ovvero il contratto collettivo tra le 30 franchigie NBA e la NBPA). La squalifica nei confronti del 32enne entrerà in vigore dalla giornata odierna.

Thompson, scelto proprio dai Cleveland Cavaliers con la quarta scelta assoluta nel Draft del 2011, ha trascorso le prime nove stagioni della sua carriera con i Cavs – vincendo il Larry O’Brien Trophy nel 2016 – prima di girovagare per lega, cambiando cinque canotte diverse in tre stagioni (Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls e Los Angeles Lakers).

“Double T” è poi tornato in Ohio nella scorsa free agency, firmando un contratto annuale al minimo salariale, e in questa stagione ha messo piede sul parquet in 36 occasioni registrando medie di 3.8 punti, 3.9 rimbalzi e 1.1 assist ad allacciata di scarpe in poco più di dodici minuti in campo. Finora non c’è stata alcuna dichiarazione da parte del diretto interessato Tristan Thompson o dalla dirigenza della franchigia dell’Ohio.

I Cleveland Cavaliers sono al momento la squadra più in forma di tutta la lega grazie alle otto vittorie consecutive conquistate, che le hanno permesso di raggiungere il quarto posto nella classifica della Eastern Conference con il record di 26-15.

