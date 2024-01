Mercato NBA, i Washington Wizards (per ora) resistono agli assalti per Kyle Kuzma

Negli ultimi giorni anche il nome di Kyle Kuzma era al centro dei rumors di mercato NBA. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, invece, il giocatore dei Washington Wizards non dovrebbe spostarsi dalla capitale americana. La franchigia, infatti, dopo aver lasciato andare Danilo Gallinari e Mike Muscala – i quali sono finiti a Detroit via trade – vorrebbe quantomeno poggiarsi sull’ex Lakers per la propria ricostruzione. Queste le parole di Woj nell’ultima puntata del suo podcast:

“Washington è stata molto decisa su Kyle Kuzma. Diverse franchigie si sono interessate al giocatore, ma il front office capitolino per ora ha risposto in maniera negativa. In ogni caso, rimangono aperti ad ascoltare ogni genere di offerta, ma non sembrano essere disposti a scambiare veramente la propria stella. Ovviamente, le cose potrebbero cambiare entro la trade deadline del prossimo 8 febbraio, ma so che a Michael Winger (presidente Washington) e Will Dawkins (GM Washington) piace Kuzma. Penso che saranno particolarmente attenti su cosa potrebbero fare.”

Leggi Anche:

NBA, arriva la 117ª tripla doppia in carriera per Nikola Jokic: Denver batte Indiana

NBA, 25 gare di sospensione per Tristan Thompson causa doping

NBA 2023-2024: partite da almeno 50 punti in stagione: performance, highlights