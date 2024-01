Ja Morant infortunato, si ferma per il resto della stagione NBA: sublussazione spalla

Stagione nata sotto i peggiori auspici e proseguita peggio quella dei Memphis Grizzlies. La squadra ha emesso un comunicato dando conto dell’infortunio occorso a Ja Morant, rientrato una ventina di giorni fa dopo un periodo di sospensione. Durante la sessione d’allenamento di sabato, – si legge sul sito dei Grizzlies – Ja Morant ha subìto una sublussazione alla spalla destra, evidenziata da successivi esami strumentali. L’intervento chirurgico resosi necessario lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione NBA. Rientro previsto per il via dell’annata 2024-2025. Memphis perde quindi un altro pezzo fondamentale del proprio scacchiere, dovendo già rinunciare a Steven Adams.

