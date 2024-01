Mercato NBA, Doc Rivers è il nuovo coach dei Milwaukee Bucks: firmato il contratto

Ora lo possiamo dire: Doc Rivers è il nuovo allenatore dei Milwaukee Bucks. Dopo l’improvviso esonero di Adrian Griffin – nonostante un record stagionale di 30-13 – la franchigia del Wisconsin si è messa velocemente al lavoro per rimpiazzare l’ormai ex coach. Il front office ha quindi deciso di contattare Doc Rivers, peraltro già sentito lo scorso dicembre per provare ad affiancarlo allo stesso Griffin, per offrirgli la panchina della compagine di Antetokounmpo e Lillard.

Rivers rientra quindi nella Lega dopo aver guidato negli ultimi anni i Philadelphia 76ers con cui non è riuscito a conquistare il tanto desiderato anello NBA.

Doc Rivers is joining Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard to lead the Milwaukee Bucks pic.twitter.com/2gN3vaNvGv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2024

