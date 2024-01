NBA, arriva la 117ª tripla doppia in carriera per Nikola Jokic: Denver batte Indiana

Vittoria 114 a 109 per Denver, fuori casa, in un campo difficile come quello di Indiana. I Nuggets sono stati trascinati Jamal Murray e Nikola Jokic, come spesso capita alla compagine di coach Malone. Ad Indianapolis si è giocata una partita tesa, molto fisica e su ritmi alti. Forse la troppa voglia di fare bene in casa, dopo l’arrivo in città di Pascal Siakam, tradisce una nervosa Indiana che paga anche la (rara) espulsione – arrivata ad inizio terzo quarto – da parte di coach Rick Carlisle.

L’asse di Denver, playmaker-centro, continua a mietere vittime. Jamal Murray ha chiuso con un bottino di 31 punti, otto rimbalzi e sette assist, mentre il due volte MVP ha messo a segno la sua 117ª tripla doppia in carriera con 31 punti, 13 rimbalzi, 10 assist. Queste le parole di coach Malone nel post-gara, il quale ha commentato un primo tempo teso dei suoi, seguito da un clamoroso terzo quarto conclusosi sul 39-19:

“Non ci sono stati errori tecnici nel primo tempo, abbiamo solo subito la loro energia, velocità e voglia di giocare ad alti ritmi”

Dall’altra parte, coach Rick Carslisle ha invece sottolineato il buon apporto di Siakam, ma la mancanza di un metronomo come Haliburton, ancora fermo ai box:

“Siakam ci dà una grossa mano a livello offensivo e difensivo. Oggi mancava Haliburton, quando rientrerà sono sicuro che Pascal alzerà ancora di più il livello”

