NBA, Danilo Gallinari presente in panchina con Detroit ma Monty Williams lo esclude

Nelle scorse ore è stato ufficializzato il passaggio di Danilo Gallinari dai Washington Wizards ai Detroit Pistons. Il giocatore italiano, nella notte era presente in panchina, pronto ad esordire con la sua nuova canotta, ma Monty Williams ha deciso di non utilizzarlo nel match contro Minnesota (perso con il punteggio di 117-124, ndr). In questo senso, prima del confronto con i Timberwolves, coach Monty Williams aveva parlato di un potenziale utilizzo del Gallo (e Muscala, arrivato anche lui via trade da Washington):

“Se potremo usarli entrambi, lo faremo. Contro una squadra come Minnesota con così tanti centimetri [Gobert e Towns, ndr] potrebbero tornarci molto utili. Entrambi possono giocare da ‘stretch five’: vedremo come va sul momento. Sono arrivati due giocatori che sanno come stare in campo, e che sono stati scambiati già in passato: sanno cosa vuol dire attraverso un periodo di integrazione. Ora sta a me capire come utilizzarli: difficilmente saranno in campo assieme, più probabile o uno o l’altro.”

Il risultato? Muscala è stato chiamato in causa, chiudendo la sua personalissima prestazione con 0 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 15 minuti. Per il Gallo è arrivata la “DNP-CD”, ossia escluso per scelta tecnica. Verosimilmente, lo vedremo in azione nei prossimi appuntamenti dei Pistons i quali dovranno affrontare per due volte consecutive i Milwaukee Bucks tra il 20 e il 23 gennaio.

