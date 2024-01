NBA, Anthony Davis è spettacolare e i Lakers battono i Mavs

Anthony Davis conferma di essere in un buon momento, e questa notte ha guidato i Lakers nella sfida vinta contro i Mavs. Per i gialloviola, in bilico nella zona Play-In, è importante raccogliere successi, e questa notte ne è arrivato uno importante. Il protagonista è stato appunto AD, che nei 33 minuti giocati ha messo a referto 28 punti (12/17 dal campo), 12 rimbalzi e nove assist, sfiorando la tripla doppia. Buona prestazione anche per il solito LeBron James, che ha chiuso con 25 punti, otto rimbalzi e altrettanti assist, e a fine partita ha detto di Davis:

“Sta imparando da me come passare la palla dal post. Ci sta lavorando e sta facendo molto bene. Le squadre avversarie smetteranno di raddoppiarlo molto presto. Almeno finché riusciamo a segnare dagli scarichi che ci passa. E’ il nostro lavoro essere sicuri di stare nella posizione giusta al momento giusto quando viene raddoppiato”

Davis è un grande scorer e un grande rimbalzista, e LeBron può essere un ottimo maestro anche per i passaggi. Un fondamentale spesso sottovalutato, ma che può fare la differenza quando la partita è in bilico. Lo stesso Davis ha parlato dell’importanza di scaricare la palla ai compagni:

“Quando i miei compagni sono aperti, gli lanciamo la palla e gli diciamo di tirare. Non vogliamo scendere in campo ed essere egoisti con i tiri. Ci divertiamo quando ci passiamo la palla e facciamo le giocate giuste”

I Mavs lasciano L.A. con una sconfitta che brucia. Non sono bastati i 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist del solito Luka Doncic per trovare il successo, che i Lakers hanno coltivato dall’inizio, arrivando anche sul +24 nell’ultimo periodo. Darwin Ham, head coach dei Lakers, a fine partita ha detto:

“Di solito quando giochi bene in attacco, giochi bene anche in difesa. Tutti sentivano il bisogno di essere in modalità offensiva. Dobbiamo imbottigliarla e continuare a lavorarci e a sostenere quello che facciamo bene”

