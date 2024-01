NBA, Deandre Ayton non si presenta alla partita con Portland: bloccato in casa per strada ghiacciata

Il rientro in campo di Deandre Ayton dovrà ancora attendere. Nella nottata di ieri, il lungo sembrava poter finalmente tornare a calcare un parquet NBA dopo l’ultimo infortunio che l’ha costretto ai box per 11 partite di fila, ossia dallo scorso 23 dicembre. In questo senso, Ayton è stato bloccato dal ghiaccio presente sulle strade di Portland che gli hanno impedito di raggiungere l’arena per tempo, per la partita (poi vinta, ndr) contro i Brooklyn Nets. A confermare quanto successo, anche la stessa franchigia che ha commentato in questa maniera:

“Il giocatore ha provato per ore ad aver la meglio dello strato di ghiaccio che si era depositato sulle strade del suo quartiere. Ma non c’è stato niente da fare.”

Peraltro, i Trail Blazers hanno provato a mandare qualcuno del loro staff per andare a prendere il giocatore, ma invano. Il motivo? Sempre per l’impossibilità di muoversi tra le strade ghiacciate della cittadina dell’Oregon.

Leggi Anche:

NBA, nessuna accusa per Josh Giddey

NBA, Anthony Davis è spettacolare e i Lakers battono i Mavs