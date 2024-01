NBA, nessuna accusa per Josh Giddey

Il dipartimento di polizia di Newport Beach, California, ha rilasciato una dichiarazione nella notte italiana. Nella dichiarazione è scritto che hanno chiuso le indagini su Josh Giddey e la sua presunta relazione, e non verranno formulate accuse contro la guardia dei Thunder. Queste le parole della dichiarazione:

“Dopo un’indagine approfondita ed esaustiva, abbiamo completato la nostra investigazione sulle informazioni che circolavano sui social media e che coinvolgevano Josh Giddey. I nostri detective hanno esaminato tutte le informazioni disponibili e non sono stati in grado di confermare alcuna attività criminale collegata al signor Giddey”

Le prove contro Giddey erano uscite sui social media a metà novembre. Diverse foto e video mostravano la guardia dei Thunder insieme a una ragazza. Secondo un utente anonimo, quella ragazza era, ai tempi dei video, una studentessa al terzo anno di high school. Anche l’NBA aveva iniziato un’investigazione sul caso, ma il commissioner Adam Silver aveva annunciato un passo indietro nel mese scorso. Silver aveva detto che l’indagine sarebbe spettata solo alla polizia, e non ha fatto commenti dopo l’annuncio di mercoledì.

Giddey non ha mai parlato dell’argomento, rifiutandosi sempre di fare dichiarazioni. Anche la franchigia stessa è rimasta in silenzio fin dall’iniziale bufera mediatica dello scorso novembre. Quando i giornalisti avevano chiesto a Mark Daigneault cosa ne pensasse, l’head coach aveva parlato di una “questione privata” e si era rifiutato di fare ulteriori commenti.

Giddey non ha mai ricevuto sospensioni, né dalla lega né dalla sua squadra, scendendo sempre in campo. Ora la questione si è chiusa anche a livello legale, con la ragazza e la sua famiglia che non hanno voluto collaborare con la polizia. Nelle scorse settimane i tifosi avversari hanno fischiato spesso l’australiano, che ora potrà però tornare a concentrarsi solo sullla pallacanestro.

