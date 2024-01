I Cavs si aggiudicano l’NBA Paris Game 2024 grazie ad un Donovan Mitchell da 45 punti

Nella cornice della Accor Arena di Parigi è andato in scena l’NBA Paris Game 2024 con Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets come protagoniste ed una marea di stelle, cestistiche e non, a godersi lo spettacolo in prima fila.

I Cleveland Cavaliers guidano la gara sin dall’inizio, non si voltano mai indietro e alla sirena finale portano a casa la quarta vittoria in fila con il risultato di 111-102. Il mattatore della serata è Donovan Mitchell che gioca una gara fenomenale e chiude con 45 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 4 palle rubate con 15/30 al tiro complessivo. L’ex Utah Jazz diventa così il secondo giocatore nella storia della franchigia dell’Ohio a mettere a segno almeno 45 punti, 10 rimbalzi, cinque assist e tre palle rubate dopo LeBron James e a fine partita mostra tutta la sua voglia di tornare a Parigi per disputare le Olimpiadi 2024:

“Mi piacerebbe tornare qui per giocare le Olimpiadi. Questa è una città del basket molto elettrica”.

I Cavs, che devono fare a meno di Darius Garland (frattura alla mandibola) ed Evan Mobley (operato in artroscopia al ginocchio sinistro), oltre a Mitchell trovano i 21 punti dalla panchina di Caris LeVert e la doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi dell’ex di serata Jarrett Allen. Chiusi i 48 minuti del match l’head coach dei Cavs J.B. Bickerstaff ha elogiato la prestazione del suo numero 45 davanti ai media:

“Penso che Donovan sia uscito pronto per il momento. Abbiamo parlato prima di quanto fosse speciale far parte di questo partita, di cosa significhi per la NBA selezionarti per venire qui e rappresentare la lega su un palcoscenico mondiale. Donovan è stato fenomenale dando al pubblico e a noi quello che sono venuti a vedere e quello di cui avevamo bisogno per vincere la partita”.

Ai Brooklyn Nets non bastano ad evitare la ventiduesima sconfitta stagione i 26 punti a testa di Mikal Bridges e Cam Thomas e la doppia doppia da 13 e 11 rimbalzi di Nic Claxton.

Leggi anche:

NBA, Milwaukee si mangia Boston e “risorge” Antetokounmpo: “Dobbiamo trovare continuità”

NBA, Darko Rajakovic sanzionato per le sue critiche agli arbitri

NBA a Parigi nel 2025, ipotesi due partite nella capitale francese. Adam Silver: “Ci stiamo pensando”