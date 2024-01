NBA, Milwaukee si mangia Boston e ‘risorge’. Antetokounmpo: “Dobbiamo trovare continuità”

Jrue Holiday ha ricevuto una “standing ovation” da brividi parte dei suoi ex tifosi di Milwaukee e un bel video tributo da parte della franchigia che lo ha riaccolto in città dopo la vittoria di uno storico titolo non più tardi di due anni fa. Ma è stato l’unico momento positivo della serata dei Celtics in Wisconsin. Dopo una dura battaglia contro i Wolves, e una sequenza di tre partite in quattro giorni in cui c’è stata da digerire anche una difficile sconfitta contro i Pacers, i giocatori di Joe Mazzulla non si sono presentati nelle migliori condizioni possibili di fronte ai Bucks.

Già all’intervallo, la contesa si era risolta in favore dei padroni di casa anche a causa di uno scellerato parziale di 25-0 registrato da Milwaukee. Alla fine del primo tempo il punteggio recitava 75-38, prima del finale sul 135-102. Vittoria clamorosamente importante per i Bucks, dopo aver subito una striscia di quattro sconfitte (Pacers x2, Rockets, Jazz) nelle ultime cinque partite, vincendo solo contro gli Spurs (faticando, ndr). Queste le parole di Giannis Antetokounmpo (24 punti e 12 rimbalzi in 26 minuti) a fine gara:

“C’era un fattore di rispetto e paura di fronte a Boston. Oggi dovevamo scendere in campo e giocare al nostro miglior livello. Lo abbiamo fatto, fortunatamente. Dobbiamo sperare di continuare in questa maniera, non solo contro i Boston Celtics, non solo quando avremo due giorni di riposo o quando non avremo giocato bene nell’ultima partita. Dobbiamo essere in grado di sentire lo stesso senso di urgenza ogni notte. Solo così potremo essere una squadra oggettivamente migliore.”

