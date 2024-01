NBA, no Dončić, no problem: contro i Knicks la decide Kyrie Irving

Nella gara dell’American Airlines Center contro i New York Knicks non c’è Luka Dončić, per un problema alla caviglia, ma per i Dallas Mavericks non c’è nessun problema. A guidare i Mavs alla vittoria per 128-124 ci pensa Kyrie Irving che prende in mano i suoi e mette a segno una prestazione da 44 punti, 4 rimbalzi e 10 assist con 15/26 al tiro (di cui 6/10 da tre).

Nella conferenza stampa di fine partita il nativo di Melbourne ha dichiarato di voler aiutare Dallas a reagire alla sconfitta subita contro i Memphis Grizzlies nell’ultima partita giocata:

“Ci sono delle partite in cui non riesci a giocare come vorresti, ma credo che la cosa importante sia rispondere a dovere come abbiamo fatto contro New York. Trovare costanza e solidità è fondamentale, creare la migliore opportunità per essere al massimo. Sapevamo che contro i Knicks sarebbe stata una partita molto fisica e complicata”.

I texani trovano anche i 32 punti e 6 rimbalzi di Tim Hardaway Jr. con 10/20 al tiro e i 18 di Josh Green.

Per i Knicks il top scorer di serata è Julius Randle, autore di 32 punti con 12/23 al tiro, che analizza in questo modo la sconfitta dei newyorkesi davanti ai media:

“Dobbiamo arrivare più preparati, pronti a giocare. Pensavamo di avere una svolta decisiva nel quarto quarto, ma non siamo riusciti a ottenere un rimbalzo. Le ultime due volte che siamo stati qui, mi sento come se avessimo perso le partite perché non riuscivamo ad ottenere rimbalzi nel finale”.

Oltre a Randle i Knicks trovano anche 30 punti e 8 assist da Jalen Brunson, i 19 di Donte DiVincenzo e i 10 di OG Anunoby, che non servono tuttavia ad evitare la prima sconfitta dopo cinque vittorie consecutive.

