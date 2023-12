Cavaliers, infortuni per Mobley e Garland: Cleveland perde i pezzi in NBA

Dopo le difficoltà di inizio anno, che hanno portato a scoprire tra gli altri Craig Porter Jr., i Cleveland Cavaliers affrontano un altro periodo complesso dal punto di vista degli infortuni.

Nelle prossime settimane di stagione regolare NBA la squadra dell’Ohio non potrà contare né su Darius Garland né su Evan Mobley. Il lungo si sottoporrà a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. Tempi di recupero tra sei e otto settimane. Per Garland, invece, operazione chirurgica alla mascella: previsto circa un mese di stop.

Leggi anche:

Inizia la trade season: gli 81 giocatori scambiabili

Taj Gibson torna ai New York Knicks

Warriors, coach Kerr commenta la sospensione di Green: “Dobbiamo aiutarlo”