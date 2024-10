Brutte notizie per i Cleveland Cavaliers con l’inizio della nuova stagione NBA alle porte: la franchigia dell’Ohio dovrà fare a meno di Max Strus almeno fino a dicembre, complice un brutto infortunio rimediato in allenamento. Il giocatore verrà sottoposto a tutti gli accertamenti medici del caso per capire le tempistiche del suo recupero.

Max Strus, i dettagli dell’infortunio

Come riporta Shams Charania di ESPN, Max Strus ha rimediato un infortunio alla caviglia destra: un problema che – secondo i primi accertamenti – lo terrà fuori almeno fino a dicembre, circa sei settimana. Non c’è pace per il giocatore dei Cleveland Cavaliers, out in due partite di questa preseason a causa di un infortunio all’anca destra.

La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto esclude fratture e danni ai legamenti, ma lo staff medico dei Cavs rivaluterà Strus tra sei settimane: nel frattempo, il giocatore seguirà un percorso di riabilitazione. Non prenderà dunque parte all’inizio della nuova stagione NBA – in partenza il 23 ottobre – con Cleveland impegnata contro i Toronto Raptors.

