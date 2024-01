NBA, Darko Rajakovic sanzionato per le sue critiche agli arbitri

Tra le partite che han suscitato più polemiche di questa settimana, c’è da segnalare sicuramente il confronto tra Lakers-Raptors, terminata con la vittoria dei californiani (132-131). In questo senso, il coach di Toronto Darko Rajakovic – a fine gara – si era presentato in conferenza stampa criticando l’operato degli arbitri dopo aver concesso alla compagine di LeBron James 23 tiri liberi, contro i soli due viaggi in lunetta concessi ai canadesi:

“È scandaloso. Quello che è successo stasera è una totale assurdità. E’ una vergogna per gli arbitri, è vergognoso che la Lega permetta tutto questo. 23 tiri liberi per loro e due per noi nel quarto quarto… Come giochiamo? Capisco che dobbiamo rispettare le loro stelle, ma abbiamo anche noi delle stelle in squadra. Com’è possibile che Scottie Barnes, un giocatore del calibro di All-Star in questo campionato, andando ogni volta al ferro, ottiene solo due tiri liberi in tutta la partita? Come è possibile ? Come me lo spiegate? Dovevano vincere loro stasera? Se è così, fatecelo sapere così non ci presentiamo alla partita. Dategli semplicemente la vittoria e basta.”

Ovviamente, la NBA non ha apprezzato questa uscita e la lega lo ha multato per 25.000 dollari per “critiche pubbliche nei confronti dell’organismo arbitrale”. Questa è la prima volta che Darko Rajakovic riceve una sanzione di questo tipo nella sua giovane carriera negli States.

