NBA a Parigi nel 2025, ipotesi due partite nella capitale francese. Adam Silver: “Ci stiamo pensando”

Nella serata di ieri, i Cleveland Cavaliers hanno battuto nettamente i Brooklyn Nets nel match andato in scena per quanto riguarda NBA Paris 2024. Ovviamente, anche Adam Silver ha partecipato all’evento europeo, presentandosi – come di consueto – in conferenza stampa prima della contesa tra le due squadre, per parlare di nuovi potenziali incontri della lega americana all’estero. La NBA, peraltro, ha rafforzato la sua partnership con FFBB e LNB e, più che mai, la Francia sembra essere diventato il mercato numero 1 in Europa.

Quindi, Adam Silver ha puntato lo sguardo verso il 2025, non escludendo la possibilità di organizzare due incontri nella capitale transalpina, portando magari i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama in città:

“Stiamo pensando di organizzare più partite qui. In termini di efficienza, e data la portata dell’operazione che consiste nel portare qui due squadre, stiamo parlando con franchigie che, una volta lì, potrebbero eventualmente giocarsi una seconda partita prima di tornare negli Stati Uniti. Questo è qualcosa che stiamo considerando anche per la prossima stagione.”

Ad Adam Silver è stato chiesto anche della possibile organizzazione di un All-Star Game o delle Final Four del torneo NBA all’estero:

“Organizzare qui delle partite come un All-Star Game o una Final Four è una possibilità che continuiamo a considerare. Anche se per le Final Four di Las Vegas abbiamo avuto qualche grattacapo in termini logistici e di spostamento delle squadre. Viaggiare in Europa, altrove o al di fuori degli Stati Uniti non farebbe altro che complicare le cose. Arriveranno nuovi aerei più veloci in futuro? Ho letto in un commento che sta arrivando una nuova generazione di jet supersonici. Francamente, se impiegassero tre o due ore e mezza invece di sette o otto ore, ciò cambierebbe anche la nostra capacità di spostarci da un continente all’altro.”

