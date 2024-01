NBA, Cade Cunningham infortunato: rimarrà ai box per 2 settimane

I Detroit Pistons e i loro tifosi hanno trattenuto il fiato domenica scorsa, quando Cade Cunningham si è accasciato in campo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Il leader della squadra di Monty Williams era tornato rapidamente negli spogliatoi nel secondo quarto, prima di dichiarare forfait per il resto del match.

Nelle ultime ore, The Athletic ha fornito nuovi aggiornamenti aggiungendo che stimare l’assenza di Cunningham sarebbe ad oggi ancora complicato. Quello che sappiamo è che il giocatore sembra soffrire di una infiammazione al ginocchio e verrà nuovamente esaminato tra 7-10 giorni. Salterà quindi le partite contro i Kings, gli Spurs, i Rockets e senza dubbio contro gli Wizards ed i Wolves.

Queste le parole di Monty Williams riguardo il periodo ai box di Cade:

“Sarà dura? È più che ovvio, per noi Cade è fondamentale. È un giocatore di riferimento. Quando uno come lui non può giocare, la cosa si ripercuote su tutti gli altri giocatori. Ora mi aspetto un passo avanti da parte di tutti i miei ragazzi, ma ovviamente sappiamo che Cade è importante per la nostra franchigia.”