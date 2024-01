Mark Cuban vende i Dallas Mavericks: distribuirà 35 milioni di dollari ai dipendenti

Vendendo il 73% dei Dallas Mavericks, possiamo dire che Mark Cuban ha riempito ulteriormente il suo conto in banca. Per l’imprenditore – che manterrà comunque una quota del 27% della franchigia, il ruolo di vice amministratore – cedere il controllo finanziario era un passo necessario:

“Guidare i Mavs è ciò che amo fare, ma sono anche realista riguardo a ciò che posso fare. So in cosa sono bravo. Quando ho acquistato la squadra, ne sapevo di tecnologia, Internet e streaming più di chiunque altro nella NBA. Quindi avevo un vero vantaggio. Ora, 23 o 24 anni dopo, questo non è più un vantaggio… Il vantaggio è sapere cosa puoi costruire e dove. E ci vuole qualcuno che sia davvero, davvero, davvero bravo in questo. E Patrick e Miriam sono i migliori al mondo, letteralmente, in quello che fanno. Quindi, quando hai un partner di livello mondiale che può entrare e far crescere il fatturato, in modo da non dipendere dalle stesse cose del passato, è una grande vittoria.”