NBA, Erik Spoelstra rinnova con i Miami Heat

I Miami Heat hanno annunciato il rinnovo per il proprio head coach Erik Spoelstra, in un accordo che, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, vale oltre 120 milioni di dollari, per una durata di 8 anni. Il nuovo accordo rende Spoelstra tra gli allenatori più pagato della lega, insieme a Gregg Popovich – per il quale gli Spurs corrisponderanno 80 milioni di dollari in 5 anni – e Monty Williams dei Detroit Pistons – 78,5 milioni di dollari in 6 anni.

ESPN Sources: Miami Heat coach Erik Spoelstra’s contract extension includes the most committed coaching money in history: eight-years, $120-plus million. pic.twitter.com/S7cX4a3gwW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2024

Alla guida degli Heat dal 2008, Spoelstra ha vinto due Titoli NBA (2012 e 2013) ed è arrivato alle Finals altre quattro volte. L’ultima nel corso della passata stagione, dove la squadra della Florida è stata sconfitta dai Denver Nuggets, qualificandosi con l’8° seed a Est: un percorso che ha fatto pensare subito a un rinnovo imminente per l’allenatore classe ’70. Il coach era legato dal precedente contratto fino alla stagione 2024-25. Attualmente gli Heat sono 5° a Est, con un record di 21-15.

Non sono tardati i complimenti di LeBron James, tramite un post su X. James ha infatti giocato per Spoelstra per quattro stagioni, dal 2010-11 al 2013-14, raggiungendo quattro finali NBA consecutive: gli anelli del 2012 e del 2013 sono stati i primi due trionfi dell’attuale giocatore dei Lakers, prima di vincerne uno con i Cleveland Cavaliers e un altro con i Los Angeles Lakers. James ha sempre elogiato il capo allenatore degli Heat anche dopo aver lasciato Miami, e la sua reazione al prolungamento del contratto è stata solo l’ultimo esempio.