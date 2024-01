Mercato NBA, Taj Gibson tagliato dai New York Knicks: futuro nel coaching staff

Vedremo ancora Taj Gibson su un parquet NBA? Dopo il suo taglio dal roster dei New York Knicks, sembra ormai molto difficile. Firmato nelle scorse settimane per compensare, in parte, gli infortuni di Mitchell Robinson e Jericho Sims, l’ex lungo dei Bulls è stato rilasciato poco prima che il suo contratto si trasformasse in totalmente garantito fino alla fine della stagione.

Peraltro, i Knicks pochi giorni fa hanno acquisito Precious Achiuwa nella trade con i Raptors che ha coinvolto anche RJ Barrett, rendendo quindi superflua la presenza del 38enne in roster. Il suo addio permette anche alla compagine di New York di avere uno spot per quanto riguarda un ten-days contract.

Futuro nel coaching staff NBA per Gibson?

In ogni caso, a 38 anni compiuti, Taj Gibson sa che lo attende un posto nello staff di Tom Thibodeau. Queste le parole del coach dei Knicks:

“Lui sa cosa penso. Abbiamo ancora un posto per lui. La porta è aperta. Vedremo come andranno le cose in futuro. Penso che voglia ancora provare a giocare, ma so che sarà un grande allenatore quando sarà il momento. Vedremo come andranno le cose.”

Intanto Tom Thibodeau lo ringrazia per questo periodo in campo, chiuso con quattro vittorie di fila:

“È stato incredibile, ma questa cosa non ci ha sorpresi. Sapevamo che Taj ci sarebbe stato di grande aiuto in un periodo in cui ci mancavano alcuni giocatori importanti… lui è stato determinante. È il professionista per eccellenza. Un professionista consumato. E per di più è una persona incredibile.”

