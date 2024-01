NBA, Draymond Green e il peso delle critiche ricevute: “Ho pensato di mollare tutto e ritirarmi”

Dopo essere stato sospeso dalla NBA per le troppe ‘litigate’ sui parquet della lega, Draymond Green si è ritrovato – come spesso gli capita – al centro delle critiche di addetti ai lavori e tifosi. Il lungo dei Golden State Warriors, infatti, ha saltato dodici partite in maniera forzata, rimanendo da solo con se stesso per riflettere su quanto accaduto in questa prima parte di regular season in cui ha raccolto ben tre espulsioni (storica quella con mezza rissa insieme a Rudy Gobert).

All’interno del suo “The Draymond Green Show”, il giocatore degli Warriors ha sorpreso tutti dicendo di aver pensato addirittura al ritiro per schivare le critiche piovutegli addosso:

“Ho detto ad Adam [Silver]: tutto questo è davvero troppo per me e penso che mi ritirerò e Adam mi ha risposto: stai prendendo una decisione molto affrettata e io non te lo lascerò fare. Poi, invece, abbiamo avuto una bellissima conversazione, che mi ha aiutato molto. Sono grato di poter giocare in una lega che ha un Commissioner come Adam Silver”.

